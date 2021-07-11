Солист "Бумбокса" поддержал белорусов: "Вы наши ближайшие родственники"
Фронтмен украинской музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк за кулисами фестиваля Atlas Weekend высказался в поддержку белорусского народа
Об этом передает Еспресо.TV .
"Я надеюсь, вы чувствуете нашу поддержку. Если вы чувствуете опасность - наша страна открыта. Жыве Беларусь!" - приводит слова певца минское Euroradio .
"Вы наши ближайшие соседи, близкие родственники", - подчеркнул он.
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По словам Хлывнюка, в течение тех 15 лет, что он дает концерты в Беларуси, он всегда чувствует там себя "как дома".
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