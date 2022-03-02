"Солидарны со всеми, кто оказывает сопротивление жестокой агрессии": принц Чарльз поддержал Украину в войне с РФ

Об этом сообщает Reuters.



1 марта принц Чарльз выступал с речью на мероприятии, посвященном памяти британского депутата Дэвида Эймисса, убитого исламистом в 2021 году. Он назвал это "нападением на демократию, на открытое общество, на саму свободу", а впоследствии сравнил это с современными событиями в Украине.



"Мы видим, что эти же ценности сегодня атакуются в Украине самым бессовестным образом. В позиции, которую мы сейчас занимаем, мы солидарны со всеми, кто оказывает сопротивление жестокой агрессии", - заявил принц.



Как сообщалось ранее, Папа Римский Франциск пришел в посольство РФ выразить обеспокоенность войной с Украиной.

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