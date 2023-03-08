Об этом информируют в МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за событиями в Тбилиси", - пишет пресс-служба.

В заявлении отметили, что Грузия как государство, стремящееся получить членство в Европейском Союзе, должно неукоснительно гарантировать своим гражданам основополагающие права и свободы, в том числе и право на мирный протест.

"Мы также приняли во внимание намерение Президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который поднимает деятельность гражданского общества. Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам", - говорится в заявлении.

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В Министерстве поддерживают граждан на протесты в Тбилиси: "Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии".

Отметим, что 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.