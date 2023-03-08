Солидарны с грузинским народом и разделяем позицию ЕС, - МИД Украины о протестах в Тбилиси
Министерство иностранных дел Украины заявило, что солидарно с грузинским народом на протестах в Тбилиси и разделяет позицию ЕС о законопроекте "иноагентов"
Об этом информируют в МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за событиями в Тбилиси", - пишет пресс-служба.
В заявлении отметили, что Грузия как государство, стремящееся получить членство в Европейском Союзе, должно неукоснительно гарантировать своим гражданам основополагающие права и свободы, в том числе и право на мирный протест.
"Мы также приняли во внимание намерение Президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать закон о так называемых "иностранных агентах", который поднимает деятельность гражданского общества. Разделяем позицию ЕС о том, что проект закона в его нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам", - говорится в заявлении.
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В Министерстве поддерживают граждан на протесты в Тбилиси: "Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии".
Отметим, что 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение начали при отсутствии большинства оппозиционных депутатов.
- Молодежь восприняла законопроект об иноагентах как месседже от власти, что она может превратить Грузию в РФ, заявил политолог Васадзе.
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
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