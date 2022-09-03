Солидарность с украинскими железнодорожниками: в Японии курсирует поезд в сине-желтых цветах

Об этом сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на информацию в Twitter.

Как пояснили в компании, она стремится поддержать Укрзализныцю и ее сотрудников, которые при российском военном вторжении рискуют жизнью при перевозках беженцев в безопасные районы и транспортируют гуманитарные грузы.

"Японская железная дорога сделала это в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек, рискуя собственной жизнью", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прокатиться по таким вагонам можно в городе Такамацу.

Takamatsu-Kotohira Electric Railroad является оператором трех железнодорожных линий в Кагаве на острове Сикоку.

В начале августа правительство Япониианонсировало очередной пакет помощи Украине, который будет включать фургоны и беспилотники.

В середине августа на фоне угрозы КНДР, США, Южная Корея и Япония провели противоракетные учения в Тихом океане.

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