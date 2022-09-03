Солидарность с украинскими железнодорожниками: в Японии курсирует поезд в сине-желтых цветах
По японской железной дороге курсирует поезд с желто-голубыми вагонами в знак поддержки украинских железнодорожников
Об этом сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на информацию в Twitter.
Как пояснили в компании, она стремится поддержать Укрзализныцю и ее сотрудников, которые при российском военном вторжении рискуют жизнью при перевозках беженцев в безопасные районы и транспортируют гуманитарные грузы.
"Японская железная дорога сделала это в знак уважения к украинским железнодорожникам, которые спасают людей с горячих точек, рискуя собственной жизнью", - говорится в сообщении.
Как отмечается, прокатиться по таким вагонам можно в городе Такамацу.
Takamatsu-Kotohira Electric Railroad является оператором трех железнодорожных линий в Кагаве на острове Сикоку.
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