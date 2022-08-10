Солидарность поляков с украинцами за время войны – это начало новой истории отношений, - посол Зварыч
Солидарность Польши и Украины во время войны станет фундаментом сотрудничества и партнерства между странами
Об этом в интервью Еспресо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.
"Эта война очень четко провела границу между тем, кто на стороне добра и тем, кто на стороне зла. Она показала, кто на самом деле являются нашими друзьями, кто прикидывается другом, а на самом деле, хотя получить себе определенные дивиденды, а кто откровенно неблагосклонен Украине", - сказал он.
Зварыч выразил радость, что Польша быстро и эффективно отреагировала на начало полномасштабной войны в Украине.
"Общество, обычные польские граждане, открывшие свои сердца и свои дома для граждан Украины, вынужденные ехать люди из-за российской агрессии. Эта большая солидарность польского народа с украинским - это уже начало новой истории наших отношений. Это фундамент, на котором мы будем далее выстраивать наше сотрудничество, наше партнерство. В этом будет моя задача, чтобы этот великий дух солидарности, который сейчас присущ в условиях войны польскому народу, это сближение между украинцами и поляками, чтобы все это превратить в конкретные проекты сотрудничества, которые навсегда свяжут два наших народа и государства в объединенной европейской семье", - подытожил посол.
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