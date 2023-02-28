Сбор анонсировал блогер Игорь Лаченков .

Соль из шахт Соледара с подписью Люка Скайвокера из "Звездных войн"

"Вместе с monobank, Олегом Гороховским и платформой UNITED24 объявляем сбор ₴60 000 000 на 300 дронов DJI Mavic 3T для ВСУ", - написал Лаченков.

Те, кто задонатит на беспилотник для украинских защитников, автоматически становится участником розыгрыша пачки йодированной соли от Артемсоли из шахт Соледара. Всего 400 штук в специальной упаковке с иллюстрацией художника Максима Паленко.

Кроме того, 10 пачек будут подписаны Марком Гэмилом, игравшим в "Звездных войнах" Люка Скайвокера.

Каждая гривня – это шанс выиграть подарок, чем больше донатов, тем больше шансов.

Первые сто участникам, которые задонатят от 100 тысяч грн одной транзакцией, получат пачку соли с автографом командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Задонатить на дроны для ВСУ .

Сбор продлится до 22:00 2 марта.