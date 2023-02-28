Соледарская соль с автографом Люка Скайвокера за донат: в Украине объявили мегасбор 60 млн грн на 300 дронов для ВСУ
28 февраля в Украине начали сбор 60 миллионов гривен на 300 дронов DJI Mavic 3T для ВСУ. Участники могут получить соль из Соледара с подписью Люка Скайвокера
Сбор анонсировал блогер Игорь Лаченков .
Соль из шахт Соледара с подписью Люка Скайвокера из "Звездных войн"
"Вместе с monobank, Олегом Гороховским и платформой UNITED24 объявляем сбор ₴60 000 000 на 300 дронов DJI Mavic 3T для ВСУ", - написал Лаченков.
Те, кто задонатит на беспилотник для украинских защитников, автоматически становится участником розыгрыша пачки йодированной соли от Артемсоли из шахт Соледара. Всего 400 штук в специальной упаковке с иллюстрацией художника Максима Паленко.
Кроме того, 10 пачек будут подписаны Марком Гэмилом, игравшим в "Звездных войнах" Люка Скайвокера.
Каждая гривня – это шанс выиграть подарок, чем больше донатов, тем больше шансов.
Первые сто участникам, которые задонатят от 100 тысяч грн одной транзакцией, получат пачку соли с автографом командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Сбор продлится до 22:00 2 марта.
- Parimatch и KOLO передали ВСУ дроны-разведчики, приобретенные на взносы зрителей-патриотов. Два подразделения ВСУ получили и опробовали украинские БПЛА от производителя "Небесная кара", предназначенные для разведки в тылу и корректировки артиллерийского огня в режиме реального времени.
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