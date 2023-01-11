Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Соледар нужен россиянам исключительно для усложнения логистики для ВСУ в Бахмуте, - военный эксперт Снегирев
Эксклюзив

Соледар нужен россиянам исключительно для усложнения логистики для ВСУ в Бахмуте, - военный эксперт Снегирев

11 января, 2023 среда
15:13
война с Россией

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что россияне активизировали наступление на Соледар, чтобы усложнить обеспечение украинской армии в Бахмуте

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация вокруг Соледара сложная, но контролируемая. Наступление захватчиков на Соледар нужно связывать с общей ситуацией на фронте. Кроме Соледара оккупанты активно наступают в районе населенного пункта Клещеевка. Таким образом они пытаются создать оперативное окружение украинских войск в Бахмуте", - пояснил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что россияне хотят перерезать трассу Бахмут - Соледар - Северск, по которой происходит снабжение украинских войск на Донетчине.

"Я хочу подчеркнуть, что контроль над Соледаром не означает контроль над Артемсолью. Именно об этом сообщают ведущие западные разведки и аналитики. Соледар интересует оккупантов исключительно ради контроля над локациями. В частности, над дорогами, по которым осуществляется поставка горюче-смазочных материалов, боекомплекта, вывоз раненых и проведение ротаций в Бахмуте. Речь идет о трассе Бахмут - Соледар - Северск. Соответственно взятие этой трассы усложнит обеспечение украинского гарнизона в Бахмуте", - добавил он.

  • В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
  • 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
  • В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
  • В Институте изучения войны говорили, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении .
  • В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Соледар
Читайте также:
10 января, 2023 вторник
Враг с трех сторон пытается атаковать Соледар, - Згурец
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
9 января, 2023 понедельник
Как только наместнику Лавры Павлу ограничат свободу, начнутся разговоры об обмене на пленных, - полит-эксперт Антонюк
Тайсон Ф'юрі
9 января, 2023 понедельник
"Время работает против нас": Усик получил от Фьюри требования относительно боя
Киев
-7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.81
    Продажа 42.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 января
15:34
Обновлено
Российские войска обстреляли в Херсоне роддом
15:12
American Airlines
В США были приостановлены все авиарейсы по стране, произошел сбой в системе уведомлений
15:04
"Челси" арендовал у испанского клуба "нового Роналду"
15:02
Маляр о ситуации в Соледаре: Враг увеличил количество вагнеровцев и пытается захватить город, но успеха не имеет
14:51
продукти магазин
В Украине открылись 22% магазинов, которые не работали с марта 2022 года
14:50
Украинские пограничники получили более 100 генераторов от Норвегии
14:44
Днем армия РФ била по Курахово Донецкой области: повреждены дома, админздание и предприятие
14:36
Джошуа к возвращению на ринг будет готовить тренер абсолютного чемпиона мира
14:27
В Беларуси могут создавать аналог российского ЧВК Вагнера, - расследование DW
14:22
Две страны ЕС отстают в замораживании российских активов, - Reuters
14:21
"Готовы ко всем вызовам": в КГГА рассказали, как будет жить Киев в условиях нового возможного блекаута
14:00
OPINION
Эффект Путина
13:57
В Донецкой области россияне мобилизуют людей с инвалидностью на должности водителей
13:56
В Украину приехали мэры столиц Польши, Чехии, Венгрии и Словакии
13:55
Анналена Бербок
Глава МИД Германии выступила за продление поставок ПВО и тяжелого оружия Украине
13:54
Больше не Елбасы: Конституционный суд Казахстана отменил привилегии для экс-президента Назарбаева
13:31
Суды против крымчан: оккупанты открыли 239 дел за "дискредитацию вооруженных сил РФ" в Крыму
13:27
Сергей Притула
Сбор "на месть". Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели
13:27
Эксклюзив
Для повторного наступления из Беларуси россиянам нужно создать 40 тыс. группировок войск, - офицер ВСУ Лапин
13:23
Практически без осадков, местами солнечно: прогноз погоды на 12 января от Натальи Диденко
13:19
Украина не станет членом ЕС, пока на ее территории находятся войска РФ, - вице-президент Еврокомиссии
13:00
Призывал захватить Киев: СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ (МП) в Житомирской области, который поддерживал Россию
12:58
Продолжается знакомство телеканала со зрителями и читателями
12:50
Руслан Малиновский
Стало известно, когда Малиновский может дебютировать за "Марсель"
12:49
Российский газ
Транзит российского газа через Украину снизился на 16%, - Reuters
12:30
НАТО
ЕС и НАТО создали рабочую группу для защиты критической инфраструктуры
12:26
"Просматривал более 10 раз": Усик назвал свой любимый боксерский бой
12:26
НАТО: бои вокруг Бахмута и Соледара показывают важность усиления военной поддержки Украины
12:19
В Пентагоне сообщили, когда ВСУ получат БМП Bradley и где будут проходить учения
12:08
OPINION
Нам нужна не просто украинская культура, а привлекательная украинская культура
12:07
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу на Днепропетровщине: ранен мужчина
12:01
Россияне за минувшие сутки обстреляли Херсонщину 63 раза: повреждена больница, учебное заведение и жилые дома
11:56
Эксклюзив
Карта боевых действий: 5-11.01 Соледар и Бахмут станут наибольшей братской могилой россиян
11:53
Россияне провели фильтрационный рейд в оккупированной общине Херсонщины
11:50
Екатерина Завацкая
Украина понесла первые потери на Australain Open
11:39
С конца 2022 года Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы, - Foreign Policy
11:32
Александр Рибка
Скандальный экс-голкипер "Динамо" и "Шахтера" нашел новую команду в УПЛ
11:11
В двух областях критически превышены лимиты потребления электроэнергии и внедрены аварийные отключения, - Укрэнерго
11:01
Обновлено
Рада в скором времени лишит мандатов четырех депутатов. Список фамилий
10:54
"Аль-Насср" отреагировал на информацию о 200 млн евро для Роналду за поддержку заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV