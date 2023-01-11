Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация вокруг Соледара сложная, но контролируемая. Наступление захватчиков на Соледар нужно связывать с общей ситуацией на фронте. Кроме Соледара оккупанты активно наступают в районе населенного пункта Клещеевка. Таким образом они пытаются создать оперативное окружение украинских войск в Бахмуте", - пояснил Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что россияне хотят перерезать трассу Бахмут - Соледар - Северск, по которой происходит снабжение украинских войск на Донетчине.

"Я хочу подчеркнуть, что контроль над Соледаром не означает контроль над Артемсолью. Именно об этом сообщают ведущие западные разведки и аналитики. Соледар интересует оккупантов исключительно ради контроля над локациями. В частности, над дорогами, по которым осуществляется поставка горюче-смазочных материалов, боекомплекта, вывоз раненых и проведение ротаций в Бахмуте. Речь идет о трассе Бахмут - Соледар - Северск. Соответственно взятие этой трассы усложнит обеспечение украинского гарнизона в Бахмуте", - добавил он.