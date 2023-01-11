Соледар нужен россиянам исключительно для усложнения логистики для ВСУ в Бахмуте, - военный эксперт Снегирев
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что россияне активизировали наступление на Соледар, чтобы усложнить обеспечение украинской армии в Бахмуте
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация вокруг Соледара сложная, но контролируемая. Наступление захватчиков на Соледар нужно связывать с общей ситуацией на фронте. Кроме Соледара оккупанты активно наступают в районе населенного пункта Клещеевка. Таким образом они пытаются создать оперативное окружение украинских войск в Бахмуте", - пояснил Снегирев.
Эксперт подчеркнул, что россияне хотят перерезать трассу Бахмут - Соледар - Северск, по которой происходит снабжение украинских войск на Донетчине.
"Я хочу подчеркнуть, что контроль над Соледаром не означает контроль над Артемсолью. Именно об этом сообщают ведущие западные разведки и аналитики. Соледар интересует оккупантов исключительно ради контроля над локациями. В частности, над дорогами, по которым осуществляется поставка горюче-смазочных материалов, боекомплекта, вывоз раненых и проведение ротаций в Бахмуте. Речь идет о трассе Бахмут - Соледар - Северск. Соответственно взятие этой трассы усложнит обеспечение украинского гарнизона в Бахмуте", - добавил он.
- В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
- 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
- В Институте изучения войны говорили, что российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении .
- В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещеевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
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