Об этом он сказал в комментарии Общественному.

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления опроверг распространенную оккупантами информацию.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", - подчеркнул Череватый.

В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.

10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Эспрессо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.

В Институте изучения войны говорили, что русские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город упал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении .

В утреннем своде 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоров инка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb