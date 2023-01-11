Соледар не под контролем солдат РФ, - представитель Восточной группировки ВСУ
Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ
Об этом он сказал в комментарии Общественному.
Спикер Сил обороны Украины Восточного направления опроверг распространенную оккупантами информацию.
"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", - подчеркнул Череватый.
- В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
- 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Эспрессо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
- В Институте изучения войны говорили, что русские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город упал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения. А даже возможный захват Соледара не будет означать, что Бахмут окажется в окружении .
- В утреннем своде 11 января Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Стельмаховка - Луганской и Спорное, Раздолевка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяное, Невельское, Красногоров инка и Пречистовка в Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковеевки Донецкой области.
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