Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Вблизи Соледара идут жестокие и тяжелые бои. Там работает наш легендарный десант и некоторые другие силы обороны. Ситуация постоянно контролируется командованием фронта", - сообщил Череватый.



Спикер отметил, что украинская армия пытается улучшить ситуацию возле города Соледар.



"Наши подразделения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе. Город Соледар не находится под контролем российской армии", - добавил он.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку, на фоне мощного сопротивления Украины россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали сосредотачивать больше сил вокруг соседнего города Соледар .