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Соледар не контролируют российские войска, - представитель Восточной группировки войск Череватый

8 января, 2023 воскресенье
13:28
война с Россией Соледар

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что город Соледар не контролируют российские войска

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Вблизи Соледара идут жестокие и тяжелые бои. Там работает наш легендарный десант и некоторые другие силы обороны. Ситуация постоянно контролируется командованием фронта", - сообщил Череватый.

Спикер отметил, что украинская армия пытается улучшить ситуацию возле города Соледар.

"Наши подразделения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе. Город Соледар не находится под контролем российской армии", - добавил он.

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Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
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