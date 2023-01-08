Соледар не контролируют российские войска, - представитель Восточной группировки войск Череватый
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что город Соледар не контролируют российские войска
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Вблизи Соледара идут жестокие и тяжелые бои. Там работает наш легендарный десант и некоторые другие силы обороны. Ситуация постоянно контролируется командованием фронта", - сообщил Череватый.
Спикер отметил, что украинская армия пытается улучшить ситуацию возле города Соледар.
"Наши подразделения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе. Город Соледар не находится под контролем российской армии", - добавил он.
- Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку, на фоне мощного сопротивления Украины россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали сосредотачивать больше сил вокруг соседнего города Соледар .
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