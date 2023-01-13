Соледар – большая серая зона: фронтовые итоги недели. Обзор карты боев

Удержание Соледара зависит от потерь ВСУ

Вокруг Соледара продолжается информационная война и реальная. РФ еще раз объявила, что Соледар — под их контролем. Мы сейчас опираемся на заявления наших должностных лиц. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый сказал, что город находится под украинским контролем и ситуация сложная. Фактически противник действительно смог протиснуться в Соледар — находится, возможно, в его центральной части и выходит на западные границы этого города. Врагу удалось захватить Яковлевку — это населенный пункт, нависающий на севере над Соледаром и имеет господствующие высоты для обстрела города. Так же происходит наступление с юга. В самом Соледаре большая серая зона и это не дает четко определить, где линия контроля между российскими и украинскими войсками. Ситуация действительно сложная, город удерживают ВСУ на западных границах. Наши войска обеспечивают отражение усилий вагнеровцев и десантников. РФ использовала последние для обеспечения направлений по охвату города.

Есть выходы из шахт в разных районах Соледара. Возможно, противник этим мог воспользоваться. Но это не влияет на их тактику. Ширина линии фронта около 2 км — враг здесь сконцентрировал значительное количество личного состава и именно за счет преимущества в численности пытался протиснуться, что дало определенные результаты. Эта тактика достаточно затратна для противника и когда мы удерживаем Соледар, то мы сковываем значительное количество российских сил. Есть оценки, что в боевых действиях и под Бахмутом, и под Соледаром численность их потерь больше, чем под Лисичанском и Северодонецком. Сковка сил противника является одной из задач бригад, удерживающих этот участок фронта.

Если враг не считается с потерями, то вопрос приемлемых потерь для украинской стороны другой. Это, возможно, будет определять поведение и решение нашего Генштаба по отводу войск из Соледара.

Жесткая ситуация в Соледаре является эхом наступления врага на Бахмут. Попытки протиснуться в Соледаре, цель дойти до тех трасс, которые обеспечивают Бахмут. Параллельно с действиями на Соледарском направлении враг будет активизировать боевые действия в направлении Клищиевки — населенный пункт к югу от Бахмута. Враг будет пытаться двигаться к еще одной трассе, обеспечивающей город. Но там местность поднимается, есть укрепленные позиции. Думаю, что там будут горячие боевые действия. Очень важно сделать так, чтобы продвижение врага было минимальным. Это чревато рисками перерезания ряда логистических трасс, которые обеспечивают Бахмут как важную точку нашей обороны.

Следующая линия обороны ВСУ в Донецкой области — на господствующих высотах

План отхода существует всегда. Может быть несколько рубежей обороны. Когда мы говорим о Соледаре — пока мы держим оборону и уничтожаем живую силу противника. Сейчас речь идет об удержании линии Северск - Соледар - Бахмут. Это основная линия обороны. Если мы предполагаем сценарий, что врагу достаточно уничтожения города, то удерживать Соледар (если город уничтожен) нет смысла. И под сдерживанием неприятеля мы реализуем план постепенного отхода. Отход – это сложный маневр: надо удержать противника и совершать переход на запасные позиции. Последние расположены по линии за рекой Бахмутка и на господствующих высотах, что существенно усложнит врагу дальнейшее продвижение. Сейчас враг действует в Соледаре из-за активного использования живой силы и минимального количества бронетехники. Если дальше эта сила будет двигаться, попадет под активный огонь нашей артиллерии. Это существенно усложнит дальнейшее продвижение. Это самый пессимистический сценарий. Если мы говорим о дальнейшем удержании противника с использованием всех резервов, то Генштаб должен найти определенный баланс.

Запорожский фронт начинает оживать

Мы преувеличиваем значение двух населенных пунктов (Мирное и Дорожнянка) в Запорожской области, в которые якобы вошли войска РФ. Сегодня об этом в нашем эфире заявил представитель Запорожского облсовета. Запорожский фронт начинает оживать. Враг накапливает военную силу (Васильевка, Токмак), чтобы уберечься от наших наступлений. Эти действия в этих пунктах - первая разведка боем противника, чтобы прощупать силы нашей обороны. Далее температура боевых действий в этом направлении будет медленно возрастать. Об этом говорил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. По его мнению, Запорожский фронт является вторым по приоритетности после Донбасса и Луганской области. По-моему, эти два населенных пункта не являются признаком начала наступления, потому что враг еще насыщает эту территорию своими войсками, а мы используем артиллерию, чтобы размягчить эту оборону. Это насыщение нам на руку, потому что после него мы уменьшаем потенциал противника на направлении, которое враг считает для себя угрожающим.

Львиная часть российских сил – в зоне Бахмута (50 км по линии фронта). Приблизительно треть войск брошена на этот участок в зоне Донетчины и Луганщины. Запорожский фронт остается в статическом формате с накоплением сил и точечными попытками, как в Мирном и Дорожнянке.

Луганщина: в районе Кременной есть положительные сдвиги

Линия Сватово-Кременная. Здесь из положительных вещей — продвижение ВСУ и бои в зоне Дибровы к югу от Кременной. Мы стараемся окружить Кременную и таким образом линию, достаточно сильно насыщенную враждебной силой. Сюда враг, кроме мобиков, перекинул и десантно-штурмовые войска. В зоне Сватового особых изменений нет, а в зоне Кременной есть положительные сдвиги. Будем ждать сообщений Генштаба. На этом участке происходит и минирование россиянами, и ситуации переодевания в форму ВСУ, чтобы через провокации прорвать нашу оборону. Этот участок является потенциально сложным, отмечу, что использует хаб в РФ. Группировки спускаются через границу по трассам на юг, проходят боевое крещение в Двуречной. Затем выживший идет в линию обороны возле Сватового и Кременной.

ВСУ уничтожили чуть меньше половины сухопутных войск РФ

Армия РФ имела численность 1 150 000 человек, в январе было принято решение об увеличении до 1,5 млн. Это вся численность армии, где личный состав сухопутных войск где-то в пределах 280 тыс. Потери противника – 114 тыс. личного состава. Мы фактически уничтожили половину сухопутных войск РФ. Увеличение количества никак не влияет на качественные изменения на поле боя. Их нужно подготовить. У россиян не хватает офицеров, значительное количество их уничтожено. Российский ОПК испытывает проблемы с созданием техники для этих новых соединений. Мы даже не знаем, за какой период времени россияне хотят создать 17 новых дивизий. К этим заявлениям нужно относиться спокойно.

У РФ нет возможности для широкого наступления

Когда мы говорим о наступлении россиян — это 6 км в ширину в Бахмуте, и 2 - в Соледаре. Весь участок – это 500 км, хотя Залужный говорит о 1500 км (с Беларусью и морской зоной). Это говорит, что нет у противника возможности производить широкомасштабные боевые действия на других участках. Враг, даже проведя вторую волну мобилизации, только сравнится с нами в количестве. Вопрос только в том, чтобы мы успели получить оружие, которое нам обещают и завершили формирование новых бригад и усиление резервов. Эти 2-3 месяца критически важны с точки зрения усиления наших бригад, не имеющих средств, чтобы стать полноценными структурами. Сейчас такой промежуток времени, когда обе стороны пытаются усилить свои возможности.