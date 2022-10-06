Солдаут. Менее чем за 12 часов продали все 10 тыс. браслетов из последней довоенной партии стали Азовстали
Всю партию эксклюзивных браслетов "Символ несокрушимости", изготовленных из последней довоенной партии стали с завода "Азовсталь" раскупили в день старта продаж
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Это солдаут. Все 10 тысяч браслетов из последней довоенной партии Азовстали проданы. Спасибо каждому из вас!" – написал Федоров.
Он добавил, что, учитывая, насколько важным символом является этот браслет для украинцев, уже начали создание следующего тиража, поэтому продажи не будут останавливать.
"Надо будет немного подождать свой браслет, но оно того стоит!" – отметил Федоров, напомнив, что 100% дохода от продажи браслетов перечислят через платформу UNITED24 на Армию дронов, чтобы усилить наших защитников на фронте.
- Сегодня, 6 октября, стартовала продажа эксклюзивных браслетов "Символ несокрушимости". Для изготовления каждого из браслетов было использовано 5 граммов стали из последней партии завода "Азовсталь". Стоит "Символ несокрушимости" 1500 грн.
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