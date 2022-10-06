Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Это солдаут. Все 10 тысяч браслетов из последней довоенной партии Азовстали проданы. Спасибо каждому из вас!" – написал Федоров.

Он добавил, что, учитывая, насколько важным символом является этот браслет для украинцев, уже начали создание следующего тиража, поэтому продажи не будут останавливать.

"Надо будет немного подождать свой браслет, но оно того стоит!" – отметил Федоров, напомнив, что 100% дохода от продажи браслетов перечислят через платформу UNITED24 на Армию дронов, чтобы усилить наших защитников на фронте.