Солдаты РФ насилуют и убивают мирных жителей и грабят жилье во временно оккупированных районах Мариуполя - полк "Азов"
Вчера, 30 марта, бойцами полка "Азов" в Мариуполе уничтожены много вражеской пехоты, в частности, у одного из оккупантов обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений
Об этом сообщает полк "Азов" (Мариуполь).
"У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров. Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят квартиры гражданских, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше. Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь беженцам из Мариуполя. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!", - говорится в сообщении.
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Среди вооруженных трофеев азовцев - БСС "Винторез", радиостанция "Азарт" и другое.
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