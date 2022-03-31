Солдаты РФ насилуют и убивают мирных жителей и грабят жилье во временно оккупированных районах Мариуполя - полк "Азов"

Об этом сообщает полк "Азов" (Мариуполь).

"У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров. Мы знаем, что во временно захваченных районах города эти преступники грабят квартиры гражданских, убивают и насилуют жителей города. Теперь этих подонков стало меньше. Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь беженцам из Мариуполя. Борьба за украинский Мариуполь продолжается!", - говорится в сообщении.

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Среди вооруженных трофеев азовцев - БСС "Винторез", радиостанция "Азарт" и другое.

В Мариуполе российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына, женщина скончалась от полученных ран

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