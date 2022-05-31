Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий на заседании Верховной Рады Украины во вторник, 31 мая.

"Солдаты наши не дистанционно воюют. Дистанционка, возможно, была оправдана во время пандемии. Но вы здесь все без масок. Сделать так, чтобы мы здесь не собирались, это преступление. Это ограничение демократии и нивелирование роли парламента", - считает Николай Княжицкий. .

Нардеп добавил: “Так называемая дистанционка – это когда депутаты будут на голубом побережье сидеть в "каннах" и "ниццах", и давить кнопки, не появляясь в зале".

Законопроект предусматривал, что нардепы могут собираться на дистанционные пленарные заседания без необходимости посещать зал Верховной Рады. И голосовать по видеосвязи поднятием руки во время опроса: "за", "против" или "воздержался". При этом отдаленно не могли бы рассматривать вопросы о внесении изменений в Конституцию Украины, досрочном прекращении полномочий президента или заключении мира.

Для включения проекта закона №7129 в повестку дня голосов в зале не нашли. "За" высказались только 178 депутатов при необходимых 226-ти.

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