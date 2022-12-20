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Солдаты Беларуси и РФ продолжают находиться вблизи границ с Украиной, а ВСУ отразили атаки около 10 городов и сел, - возведение Генштаба

20 декабря, 2022 вторник
08:13
война с Россией

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря.

Враг наносит ракетные и авиационные удары и удерживает подразделения ВС Беларусь и РФ в приграничных районах.

В течение суток, 19 декабря, противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасиловка, Кондратовка, Водологи, Запсилье и Ездецкое на Сумщине.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения оккупантов и отбили атаки в Луганской и Донбассе.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Подтверждены потери России

Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых кафиров уточняется.

  • В понедельник, 19 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Херсону, убив местного жителя, повредив здания местной школы, военной администрации и по зданию еще одного госучреждения.

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