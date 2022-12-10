Солдатские бунты россиян мы еще увидим, – представитель ГУР Юсов
В русской армии есть большое количество отказников и их репрессируют – они сидят "на подвалах", порой дело доходит до расстрелов
Об этом представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире Еспресо.
"Есть большое количество отказников, целые группы - они сидят на русских подвалах, в том числе на оккупированных территориях. Их иногда репрессируют, иногда просто расстреливают. "Голосование ногами" в армии есть и это носит неединичный характер. Но в русской армии нет субъектности или самоуважения. Это не новая ситуация - подобные вещи случались и во времена Первой мировой войны. Я думаю, что солдатские бунты мы у рашистов еще увидим", - заявил он.
- Генштаб ВСУ 11 октября сообщил, что в России продолжаются бунты среди мобилизованных .
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