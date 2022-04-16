"Солдатов там не было. Как и никакой военной базы". Мэр Николаева показал разрушенный сегодня детский сад
В результате нанесенных оккупантами в субботу, 16 апреля 2022 года, ракетных ударов по Николаеву пострадало дошкольное учебное заведение
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Еспресо.TV .
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"Один из наших городских детсадов. Российские войска атаковали его ранним утром. Солдатов там не было. Никакой военной базы не было", - отметил городской глава в своем твиттере, приобщив к своему сообщению соответствующие изображения.
В здании при обстреле находился только охранник.
"С ним все хорошо", - подчеркнул Сенкевич.
- Напомним, утром 16 апреля россияне выпустили по Николаеву четыре ракеты . Две из них попали в инфраструктурные объекты, трое раненых.
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