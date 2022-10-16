Таковы выводы журналистского расследования, проведенного российским информационным проектом Astra.

"Началось все с того, что некоторые наши солдаты – дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что это не наша война и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, всех собрал и начал говорить, что "это священная война". Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться", - рассказал изданию очевидец и один из потерпевших, лечившийся в госпитале после полученного. тогда огнестрельное ранение.

Как отмечает Astra, этот мужчина тоже исповедует ислам.

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, слабак, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты поклялся". Я лично думаю, что это больше всего и задело. Фраза, что "Аллах - слабак". Фраза очень многих шокировала - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - продолжил собеседник журналистов.

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После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт, однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось.

"А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбище, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были контрактники и мобилизованные", - продолжил интервьюируемый.

"За две-три минуты до того, как приступить к стрельбе, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону", - добавил он.

Издание также приводит имена стрелков.

"Я помню, что стрелявших зовут: Бикзот - он старший сержант, второй Ануше, и третий младший сержант Ами. Фамилий я не помню, младший сержант Ами сбежал. А прапорщик Семенов двух из стрелков убил. Семенов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал происходящее, вышел и расстрелял обоих таджиков. Ами он попал в плечо, но тот успел убежать", - подытожил раненый.

Другие источники тоже утверждают, что упомянутые лица являются гражданами Таджикистана.

Инцидент в Солотах произошел вчера, 15 октября 2022 года.

По информации Минобороны РФ, 11 человек были убиты, еще 15 ранены и доставлены в больницы. Огонь на полигоне был открыт во время занятия по огневой подготовке с недавно мобилизованными.

После уничтожения воинами ВСУ лучших боеспособных частей российской регулярной армии в РФ началась массовая мобилизация в нерегулярную армию. К этому активно привлекаются осужденные лица и иностранные работники. Кроме денежного вознаграждения, первым в таком случае обещается амнистия, вторым – гражданство РФ.

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