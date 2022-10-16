English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник сказал об Аллахе. Журналисты выяснили, с чего началась бойня вблизи Белгорода

Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник сказал об Аллахе. Журналисты выяснили, с чего началась бойня вблизи Белгорода

16 октября, 2022 воскресенье
19:36
война с Россией

Причиной стрельбы на полигоне ВС РФ в поселке Солоты Валуйковского района Белгородской области России стало нежелание мобилизованных мусульман отправляться на войну против Украины, а непосредственным поводом – слова полковника Лапина относительно Аллаха

Таковы выводы журналистского расследования, проведенного российским информационным проектом Astra.

"Началось все с того, что некоторые наши солдаты – дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что это не наша война и попытались написать рапорты о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, всех собрал и начал говорить, что "это священная война". Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться", - рассказал изданию очевидец и один из потерпевших, лечившийся в госпитале после полученного. тогда огнестрельное ранение.

Как отмечает Astra, этот мужчина тоже исповедует ислам.

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, слабак, если он не позволяет воевать за ту страну, которой ты поклялся". Я лично думаю, что это больше всего и задело. Фраза, что "Аллах - слабак". Фраза очень многих шокировала - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - продолжил собеседник журналистов.

Читайте также: "Война тяжелая, Третья мировая. Как таковой армии России нет". Журналист рассказал, что Пригожин говорит в колониях на Урале.

После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт, однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось.

"А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбище, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были контрактники и мобилизованные", - продолжил интервьюируемый.

"За две-три минуты до того, как приступить к стрельбе, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону", - добавил он.

Издание также приводит имена стрелков.

"Я помню, что стрелявших зовут: Бикзот - он старший сержант, второй Ануше, и третий младший сержант Ами. Фамилий я не помню, младший сержант Ами сбежал. А прапорщик Семенов двух из стрелков убил. Семенов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал происходящее, вышел и расстрелял обоих таджиков. Ами он попал в плечо, но тот успел убежать", - подытожил раненый.

Другие источники тоже утверждают, что упомянутые лица являются гражданами Таджикистана.

  • Инцидент в Солотах произошел вчера, 15 октября 2022 года.
  • По информации Минобороны РФ, 11 человек были убиты, еще 15 ранены и доставлены в больницы. Огонь на полигоне был открыт во время занятия по огневой подготовке с недавно мобилизованными.
  • После уничтожения воинами ВСУ лучших боеспособных частей российской регулярной армии в РФ началась массовая мобилизация в нерегулярную армию. К этому активно привлекаются осужденные лица и иностранные работники. Кроме денежного вознаграждения, первым в таком случае обещается амнистия, вторым – гражданство РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
15 октября, 2022 суббота
"Украина в ЕС и НАТО, а Путин - сдох": пехотинцы в Славянске рассказали Порошенко о главном желании
13 октября, 2022 четверг
Коллапс карьеры Путина. Экс-министр энергетики заявил, что украинская газотранспортная система может обеспечить объемы для ЕС
іранський дрон Shahed 129
15 октября, 2022 суббота
Страны НАТО могут нанести превентивный удар по заводу по производству иранских дронов, - экс-командующий десантно-штурмовым войском Якубец
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
16 октября
20:44
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Динамо"
20:36
За 16 октября авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по оккупантам, - Генштаб
20:28
Обновлено
УПЛ: результаты всех матчей 7-го тура чемпионата Украины
20:21
В Белгороде гражданским отказывают в медицинской помощи из-за большого количества раненых военных
20:07
Оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госчреждения", - Генштаб ВСУ
19:46
Сергей Шойгу
Внебрачная дочь Шойгу является гражданкой Литвы, - СМИ
19:40
Интервью
Российские генералы понимают, что проиграют и их сделают виновными и в военных преступлениях и в мобилизации, - Фейгин
19:29
"Зерновой коридор" в Черном море будет действовать до 22 ноября
19:12
Эксклюзив
Виталий Портников
Сегодняшняя Россия считает весь украинский народ предателями "русского мира", поэтому стремится его уничтожить, - Портников
19:07
Российский "мобик" жалуется, что у них нет ничего, а у украинцев есть все. Перехват ГУР
19:07
Украинец Лунин помог "Реалу" одолеть "Барселону" в Эль-Классико
18:52
УПЛ: "Шахтер" победил "Динамо" в матче с удалением и пенальти
18:48
Птичка из Азовстали исполнила гимн Украины перед игрой "Динамо" с "Шахтером", а Дианов первым ударил по мячу
18:25
Беженцев из Славянска примет у себя Французская Ривьера
18:24
Дмитрий Песков
"Будет доведена до конца", - Песков о войне с Украиной
18:10
OPINION
Мобилизация для захватнической войны – крайний шаг
18:06
Интервью
Освобождение Херсона может произойти в октябре, – генерал США Ходжес
17:56
Эксклюзив
Россияне несут колоссальные потери на Херсонщине, - полковник СБУ Костенко
17:43
Сербия
Нам не место в ЕС, – глава МВД Сербии
17:23
Россияне удерживают в Крыму похищенных на оккупированных территориях, - представитель президента
17:20
Эксклюзив
Западные средства поражения помогут Украине сбивать не менее 70% российских ракет, - эксперт Defense Express
17:06
Соотношение потерь Украины и России составляет 1 к 6.5, - Минобороны
16:25
Эксклюзив
Мангушев с Гиркиным
Для Украины Гиркин важен как большой источник информации, - военный эксперт Ступак
16:20
OPINION
Война войной, а яблоки надо собрать
16:19
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин и его режим - раковая опухоль, угрожающая всему миру, - американский политтехнолог Смарт
16:10
Украинский боксер Шелестюк выставил на продажу перчатки с автографом Майвезера, деньги пойдут на ВСУ
15:59
9-летнему мальчику с Донетчины оторвало пальцы боеприпасом
15:51
Полиция Норвегии арестовала двух россиян за незаконную съемку дронами
15:38
Россия потеряла возможность перебрасывать вооружение и технику через Крымский мост, - спикер ОК "Юг" Гуменюк
15:03
В Беларусь перебросят 9 тыс. российских военных, - минобороны страны
15:01
В видеоигре Cyberpunk 2077 появится бывшая порноактриса Саша Грей
14:57
Папа Франциск призвал человечество отказаться от ядерного оружия
14:49
"Грабёж крымских музеев": "эвакуация" крымских музеев на территорию РФ будет военным преступлением
14:34
Газпром пригрозил перекрыть газ, если ЕС введет ограничение цены на топливо из РФ
14:29
Погиб защищая Луганщину: в Краматорске похоронили боевого медика, добровольца Юрия Миколайца
14:29
OPINION
Сергей Фурса
Он еще и очень обидчивый, этот Маск
14:20
Украинская разведка обещает $100 000 за пленного Гиркина
14:01
Не выкладывайте в соцсети работу нашей ПВО, - Кулеба
13:58
Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков, - Бербок
13:57
Обама объяснил, почему режим Путина опаснее предшественников из СССР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV