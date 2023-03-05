Солдат ВСУ, распространявший изображение воинской части, получил наказание на 3 года

Об этом говорится в приговоре Маньковского райсуда Черкасской области.

Стало известно, что согласно материалам судебного дела, неназванный мужчина был военнослужащим в звании "солдат". Он проходил срочную службу в должности электрика-моториста отделения взвода по обеспечению воинской части.

Отмечается, что с мая по октябрь 2022 года через telegram он распространял непубличную информацию о расположении воинской части, в которой он проходит военную службу.

Солдат в приватной переписке распространял видео с расположением отдела хранения и административных зданий воинской части, присылал изображение Google карты с отмеченной геолокацией зданий. Известно, что он также распространял информацию о расположении воинской части в телефонных звонках, рассказывая о путях подъезда к этой местности.

Судя по материалам следствия, солдат общался с гражданами Украины. Более подробная информация о них отсутствует.

Известно, что в судебном заседании солдат признал свою вину. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 114-2 УКУ (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

Суд признал солдата виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы, в дальнейшем освободив от наказания с испытательным сроком на 3 года.

Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому какая-либо личная информация относительно фигурантов отсутствует.