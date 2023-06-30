Об этом информирует пресс-служба .

"Любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и самому существованию государственности Украины". Об этом говорится в историческом решении Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 о признании конституционным Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказал Кремень.

Омбудсмен отмечает, что пока не понимает, может ли титрование полностью заменить дубляж, потому что каждый украинец имеет право на информацию на государственном языке.

Без дубляжа могут быть нарушены права украинцев, потому что в Конституции написано, что граждане не обязаны знать другой язык, кроме государственного, считает омбудсмен.

"Не забывайте, что в учреждениях общего среднего образования наши дети изучают два иностранных языка, но это не означает, что применение украинского языка во всех сферах общественной жизни на территории Украины может быть ограничено. Подчеркиваю еще раз: есть решение КСУ и единственным государственным остается украинский", – добавил Кремень.

Напомним, 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.