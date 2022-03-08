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Война с Россией: хроника
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Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб

8 мартa, 2022 вторник
13:52
война с Россией

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что основные усилия захватчиков продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Бреста находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр", - говорится в сообщении., – говорится в сообщении.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.

Сводные подразделения 29, 35, 36 А и НДС продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов.

На направлении н.п. Дымер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.

В то же время в районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 НДС пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастов взимаются дополнительные силы противника.

В направлении н.п. Иванков противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

Также отмечается, что в районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Удачи не испытывал, наступление остановлено.

"В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности. До семи БТГр 1, 2 АК и 150-й мсд 8-й Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Мариуполь. Совершено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов", - отмечают в Генштабе.

Силами в БТГр, враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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