Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб
Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что основные усилия захватчиков продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.
"Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Бреста находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр", - говорится в сообщении., – говорится в сообщении.
Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.
Сводные подразделения 29, 35, 36 А и НДС продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов.
На направлении н.п. Дымер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.
В то же время в районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 НДС пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.
Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастов взимаются дополнительные силы противника.
В направлении н.п. Иванков противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.
После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.
Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.
Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.
Также отмечается, что в районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Удачи не испытывал, наступление остановлено.
"В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности. До семи БТГр 1, 2 АК и 150-й мсд 8-й Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Мариуполь. Совершено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов", - отмечают в Генштабе.
Силами в БТГр, враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что в акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное