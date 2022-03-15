"Сохраняйте спокойствие, Киев действительно защищен и вооружен": боец киевской ТрО

"На днях руководитель киевской военно-гражданской администрации отметил, что по всем военным законам атакующих должно быть в 5-6 раз больше, чем защитников. Украинский, патриотический Киев в этом плане нас порадовал, потому что на призыв присоединиться к терробороне пришло гораздо больше людей, чем это предусмотрено даже штатом военного времени: мы уже начали записывать людей в резерв", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Ковалев отметил: "Мы создали военно-учетный стол, электронную базу, с которой мы мобилизуем людей уже по определенным военно-учетным специальностям, то есть людей со специальным военным знанием, или людей с боевым опытом, и тогда комплектуем не только нашу бригаду, но и соседние подразделения. Сейчас в Киеве огромное количество военнослужащих – и женщин, и мужчин, готовых защищать столицу.

Ковалев добавил, что у россиян до сих пор есть "детский комплекс", связанный с Киевом. Они украли нашу историю Руси Украины и теперь претендуют на украинскую государственность. Сейчас становится очевидным, что у оккупантов не то, что нет сил взять Киев полностью, они не смогут его взять даже в кольцо.



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