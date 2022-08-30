"Сохраняйте информационную тишину": власть обратилась к жителям Херсонщины на фоне сообщений о контрнаступлении
Жителей Херсонской области просят придерживаться правил безопасности и соблюдать информационную тишину о действиях Вооруженных сил Украины
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме.
"Вооруженные Силы Украины начали наступление на Юге. Наши военные высокоточными ударами уничтожают склады, скопления оружия и пункты управления врага. Просим жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и информационную тишину о действиях ВСУ. Доверяйте только официальным источникам информации!" - пишет Янушевич.
- Новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области только начался. Тем временем оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь нашего воздушного пространства.
- 30 августа в Херсоне с самого утра местные жители слышали новые взрывы. В области воздушная тревога.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким просит украинцев не расслабляться именно сейчас, когда идут тяжелые бои в Херсонской области, и активнее помогать ВСУ с обеспечением авто и дронами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное