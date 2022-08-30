Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в телеграме.

"Вооруженные Силы Украины начали наступление на Юге. Наши военные высокоточными ударами уничтожают склады, скопления оружия и пункты управления врага. Просим жителей Херсонщины соблюдать правила безопасности и информационную тишину о действиях ВСУ. Доверяйте только официальным источникам информации!" - пишет Янушевич.

Новый этап контрнаступления ВСУ в Херсонской области только начался. Тем временем оккупанты стянули к границам Украины около 400 самолетов и 350 вертолетов, готовя, вероятно, новую тактику прорывов вглубь нашего воздушного пространства.

30 августа в Херсоне с самого утра местные жители слышали новые взрывы. В области воздушная тревога.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким просит украинцев не расслабляться именно сейчас, когда идут тяжелые бои в Херсонской области, и активнее помогать ВСУ с обеспечением авто и дронами.

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