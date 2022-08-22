Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

С начала полномасштабной войны 469 объектов культурного наследия Украины повреждены или разрушены рашистами. Ущерб уже составляет сотни миллионов гривен.

Минкульт вместе с телеком-оператором Vodafone Украина презентовали проект "Сохраните украинскую культуру", чтобы привлечь благотворительные средства для восстановления памятников.

"Украинская культура имеет тысячелетнюю историю. Полномасштабное вторжение России на территорию суверенной и мирной Украины с каждым днем приносит все большее разрушение мировому культурному наследию. Поэтому сегодня вместе с компанией Vodafone мы предлагаем всем неравнодушным к культуре людям, ведущим институтам, меценатам и зарубежным правительствам присоединиться к сохранению и восстановлению украинского и мирового культурного наследия", - отметила заместитель Министра культуры и информационной политики Анастасия Бондарь.

В настоящее время на портале загружено 15 объектов с распределением на категории: "полностью разрушены", "повреждены" и "приостановившие свою работу".

"Для реставрации представленных на портале объектов нужно более 470 миллионов гривен. Но, учитывая количество поврежденных объектов по стране, этот список, к сожалению, будет только пополняться", - сказала заместитель Министра.

Присоединиться и помочь отстроить украинскую культуру можно, перечислив любую сумму на специальный счет министерства. Также меценаты могут стать главным донором любого объекта, перечислив всю необходимую сумму для восстановления.

Выбрать локацию и провести пожертвование следует на сайте проекта. В скором времени можно будет выбрать конкретное направление помощи – восстановить крышу, окна или интерьер.

"Мы должны объединиться вокруг сохранения наследия и не допустить, чтобы украинская культура как важная составляющая мировой культуры исчезла под обломками войны", - подчеркнула Анастасия Бондарь.

На 6 мая Минкульт зафиксировал 300 военных преступлений России против украинского культурного наследия.

Украина совместно с Латвией будет восстанавливать поврежденные россиянами памятки культуры благодаря 3D-сканерам.

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