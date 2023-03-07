Сохраним слух: военным нужны наушники!
Призываем присоединиться к сбору на активные наушники для ребят из 102 бригады им. полковника Дмитрия Витовского, несущих службу на Запорожском направлении
Активные наушники нужны нашим защитникам, равно как качественный бронежилет или баллистические очки. 120 дБ – уровень болевых ощущений, а шум от взрыва в 160 дБ может привести к контузии или разрыву барабанной перепонки. Свето-шумовая граната взрывается со звуком 170 дБ. Чтобы сохранить слух, ребятам необходимы наушники.
Цель – 20 000 грн
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