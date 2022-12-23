Сохраненное Рождество: премьера нового музыкального фильма "Колядки на Кудрявце"

В проекте звучат аутентичные колядки со всей Украины, которые существуют только в народном творчестве и передавались устно из поколения в поколение. Это первое их звучание в цифровом формате в современной музыкальной обработке для широкого круга.

Съемка фильма проходила на киевском Кудрявце. Столетие назад именно здесь чтили украинское Рождество. Но в течение десятилетий оккупации Советским Союзом все украинские традиции исчезали из городов, а продолжали существовать только в отдаленных районах и селах. Поэтому именно пространство Кудрявца возвращает украинцам забытые колядки в новом звучании.



"Наша культура важна, особенно во время очередной попытки уничтожения украинской нации все теми же захватчиками. И настоящая украинская культура сегодня переосмысливается визуально и музыкально. Культура развивается только тогда, когда постоянно переосмысливается в актуальных формах и актуальных смыслах", – отметила Ольга Пилипенко. .

Над проектом работали команда музыкального канала MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) и фольклорная группа "ЩукаРыба". В сотрудничестве им удалось сохранить аутентичное звучание колядок, но с новой аранжировкой.

"MEGOGO LIVE традиционно готовит проект к новогодним праздникам. В этом году у команды было много внутренних вопросов относительно того, что именно может быть ко времени для украинцев. Мы нашли идею и мечтали отойти от классического "Щедрика", чтобы открыть зрителям новые традиционные песни", – рассказывает Лирон Добровольска, режиссер канала MEGOGO LIVE.

"Мне дали максимальную свободу в создании музыки, и я пытался сделать так, чтобы все 8 колядок звучали интересно, целостно, но в то же время чтобы в каждой ощущалось стилистическое направление солиста. Я думаю, что этот проект был своеобразным вызовом для всех нас, потому что никто такого раньше не делал, но тем это было и интересно - идти непроторенной тропой", - комментирует Ярослав Маяк.

Съемки проходили во время блэкаутов в Киеве. Преодолевая все сложности, на площадке собрались украинские исполнители — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Тонка, TERY, ЮЮ, Lely45 и "ЩукаРыба".