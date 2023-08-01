Такое мнение высказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Эспрессо".

"Уже понятно, что мир станет многовекторным. Запад боится мира без России, потому что мир без России усилит позиции Китая. В этом мире будет расти роль региональных Альянсов. Украина как государство в XXI веке первой отстояла свою независимость с оружием в руках. Украина должен претендовать быть одним из лидеров современного мира. Но даже после победы наше лидерство не станет одномоментным. Нам нужно меняться внутри страны", - подчеркнул Магда.

По словам политолога, мы должны доносить до наших партнеров, что сохранение России в нынешнем виде станет отложенной угрозой миру.

"Нам нужно выстраивать отношения с соседями. Лишь из-за сильных отношений с соседями мы сможем построить эффективное государство. Нам нужно искать возможности, чтобы быстро отстроить крепкое государство. Пока вопрос демонтажа России ушел из дневного порядка. Мы должны жить и бороться дальше. Мы должны доносить дальше. к нашим партнерам, что сохранение России в нынешнем виде станет отложенной угрозой, которую может выстрелить, и не обязательно по территории Украины, а по другому государству. И это станет серьезной проблемой для мира", - подчеркнул Магда.

Последние события в России, в частности, атаки дронов на Москву и ускорение призыва в армию свидетельствуют , что в Кремле уже неспособны защитить собственное население от войны.

Представитель Великобритании отметил , что именно Россия является агрессором в войне против Украины, который посылает насмерть тысячи своих людей





