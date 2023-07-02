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Сохранение Путина у власти, даже в ритуальном виде, кажется неприемлемым, - Фейгин

2 июля, 2023 воскресенье
08:05
Война с Россией

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что из Путина уже невозможно сделать марионетку, России нужна реальная смена власти

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Те, кто хочет изменить власть России, делают это не только для того, чтобы поделить деньги, перераспределить власть. Эти люди и так очень богаты, у них там у власти в ближайшем окружении есть все это, и деньги тоже. А получается так, что у них есть какая-то большая программа: выход из войны, попытка наладить отношения с Западом, снизить китайское влияние на Россию – это также важный фактор, а кто они в этой системе, если китайцы намерены продолжить свою политическую и экономическую экспансию? Кому они буду нужны как исполнители - вороватые, старые, имеют родственные обязанности.Эти люди могут опасаться за свое будущее, за свою власть, своих детей, свои капиталы.Но получается, что они не решаются на подобные действия как на какую-то политическую программу, потому что они не имеют политической программы", - отметил Фейгин.

По словам оппозиционера, сделать из Путина марионетку не получится, нужны реальные смены власти.

"Можно ли из Путина сейчас сделать марионетку, которая только ездит, встречается с королевой, которая его не примет, или к Дербенту с массовкой, которая с ним будет фотографироваться? Боюсь, что нет, этот вариант уже утрачен. Сохранение Путина у власти в любом виде, даже в ритуальном, фанерном, учитывая возраст и все остальное, мне кажется неприемлемым, сейчас это никто не воспримет. Нужны реальные изменения с Путиным. В самом идеальном случае - на пенсию, а в лучшем - отстранение", - предположил Фейгин .

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