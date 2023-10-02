Сохранение культуры и конфискация оружия: Азербайджан представил план реинтеграции армян Нагорного Карабаха
Администрация президента Азербайджана представила план реинтеграции армян Нагорного Карабаха – страна гарантирует сохранение культуры и льготы для населения
Об этом пишет Интерфакс Азербайджан.
Отмечается, что теперь правовая и административная сферы управления в регионе будут осуществляться с помощью специальных представительств президента Азербайджана. Жители могут быть привлечены к работе спецпредставительств.
Кроме этого, будут сформированы муниципалитеты, вопрос гражданства жителей решается на основе Конституции и законодательства Азербайджана.
Сообщается, что "по завершении разоружения, демобилизации и изъятия у жителей всего оружия, органы внутренних дел Азербайджана будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей". Также отмечается, что жители могут быть вовлечены в работу органов внутренних дел.
Азербайджан обещает обеспечение физической и социальной инфраструктурой (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дорога, связь, мелиорация и т.п.) территории Нагорного Карабаха, чтобы довести ее до уровня средних показателей по стране.
Будет введен пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, а также введена в обращение национальная валюта Азербайджана.
Азербайджан утверждает, что в настоящее время в регионе осуществляются мероприятия по поддержке предпринимательской деятельности.
"Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживает армянское население. Фермерам предоставляются субсидии и они освобождаются от всех налогов кроме земельного налога", - говорится в плане.
Азербайджан отмечает, что жителям гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, будет обеспечена свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит этнические чистки.
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что все задачи в регионе были выполнены.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян 25 сентября прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.
27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.
На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.
Еспресо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после быстрой операции Азербайджана.
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