Сохранение культуры и конфискация оружия: Азербайджан представил план реинтеграции армян Нагорного Карабаха

Об этом пишет Интерфакс Азербайджан.

Отмечается, что теперь правовая и административная сферы управления в регионе будут осуществляться с помощью специальных представительств президента Азербайджана. Жители могут быть привлечены к работе спецпредставительств.

Кроме этого, будут сформированы муниципалитеты, вопрос гражданства жителей решается на основе Конституции и законодательства Азербайджана.

Сообщается, что "по завершении разоружения, демобилизации и изъятия у жителей всего оружия, органы внутренних дел Азербайджана будут обеспечивать охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей". Также отмечается, что жители могут быть вовлечены в работу органов внутренних дел.

Азербайджан обещает обеспечение физической и социальной инфраструктурой (образование, здравоохранение, энергетика, газ, вода, дорога, связь, мелиорация и т.п.) территории Нагорного Карабаха, чтобы довести ее до уровня средних показателей по стране.

Будет введен пакет стимулирующих мер, включая налоговые и таможенные льготы, а также введена в обращение национальная валюта Азербайджана.

Азербайджан утверждает, что в настоящее время в регионе осуществляются мероприятия по поддержке предпринимательской деятельности.

"Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживает армянское население. Фермерам предоставляются субсидии и они освобождаются от всех налогов кроме земельного налога", - говорится в плане.

Азербайджан отмечает, что жителям гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, будет обеспечена свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит этнические чистки.

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что все задачи в регионе были выполнены.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян 25 сентября прокомментировал события в Ереване и отметил, что Россия пытается выслать из Карабаха тысячи людей для переворота в стране.

27 сентября стало известно, что во время "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли почти 100 тыс. беженцев.

Еспресо объясняет , почему произошла новая война в Карабахе в 2023 году и что ждет регион после быстрой операции Азербайджана.