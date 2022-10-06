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Согласовали с Россией: ОПЕК согласилась сократить добычу нефти

6 октября, 2022 четверг
02:54
Экономика нефть

Несмотря на призыв Джо Байдена не сокращать производство, ОПЕК договорилась сократить добычу, чтобы повысить цену на нефть.

Об этом сообщает Радио Свобода.

5 октября Организация стран-экспортеров нефти, в которую входит Россия, согласилась сократить добычу на два миллиона баррелей в день. Это станет самым большим сокращением добычи со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

Это решение стало отказом президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, призвавшему ОПЕК+, возглавляемому Саудовской Аравией, не сокращать добычу. Это решение, вероятно, приведет к повышению цен, что выгодно России, поскольку она использует доходы от нефти для финансирования своего полномасштабного вторжения в Украину.

В Белом доме заявили, что Байден разочарован недальновидным решением в то время, когда мировая экономика имеет дело с продолжительным негативным влиянием вторжения Путина в Украину. Президент США призвал свою администрацию и Конгресс изучить пути увеличения производства энергии в США и уменьшения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители.

Администрация президента США выразила обеспокоенность тем, что сокращение добычи сигнализирует о более тесном сотрудничестве между Саудовской Аравией и Россией. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, это решение ясно показало, что ОПЕК+ согласовывает политику с Россией.

"Сегодняшнее объявление является напоминанием о том, почему так важно, чтобы Соединенные Штаты снизили свою зависимость от иностранных источников ископаемого топлива", — добавил Жан-Пьер.

В Белом доме также заявили, что Байден приказал снова высвободить нефть из Стратегического нефтяного резерва США, пытаясь снизить цены.

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