"Согласовали позиции в преддверии саммита НАТО": Зеленский поговорил с Трюдо по телефону
Владимир Зеленский 1 мая провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо, в ходе которого чиновники согласовали позиции накануне саммита НАТО
Об этом говорится в телеграмме главы государства.
Кроме того, Трюдо и Зеленский обсудили долгосрочное оборонное сотрудничество и конфискацию российских активов.
"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества. Отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на Россию. Согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мер", - говорится в сообщении.
- Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен сообщил о дальнейшей поддержке Украины.
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