"Согласовали позиции в преддверии саммита НАТО": Зеленский поговорил с Трюдо по телефону

Об этом говорится в телеграмме главы государства.

Кроме того, Трюдо и Зеленский обсудили долгосрочное оборонное сотрудничество и конфискацию российских активов.

"Провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного оборонного сотрудничества. Отметил начало конфискации российских активов и призвал к усилению санкционного давления на Россию. Согласовали позиции накануне саммита НАТО и других международных мер", - говорится в сообщении.