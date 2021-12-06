"Согласовали позиции перед разговором Байдена и Путина": Зеленский провел переговоры с Блинкеном
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина
Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - сообщил президент.
- Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря .
- Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.
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