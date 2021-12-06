"Согласовали позиции перед разговором Байдена и Путина": Зеленский провел переговоры с Блинкеном

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику – США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины", - сообщил президент.

Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря .

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.