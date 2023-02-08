Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на facebook-странице.

"Сегодня имел честь принимать с визитом моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины", - написал он.

Резников отметил, что именно литовский коллега был первым из министров обороны, прибывшим в Украину во время крупномасштабной войны еще в марте прошлого года.

"Сегодня мы снова встретились на территории Украины и согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом", – добавил Резников.