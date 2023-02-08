"Согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом": Резников встретился с министром обороны Литвы
Украину посетил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на facebook-странице.
"Сегодня имел честь принимать с визитом моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины", - написал он.
Резников отметил, что именно литовский коллега был первым из министров обороны, прибывшим в Украину во время крупномасштабной войны еще в марте прошлого года.
"Сегодня мы снова встретились на территории Украины и согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом", – добавил Резников.
- Накануне, 7 февраля, министр Анушаускас сообщил, что украинские инструкторы в течение двух последних недель проходили обучение в Литве, чтобы овладеть навыками работы с зенитными установками L-70.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.96
- Актуальное
- Важное