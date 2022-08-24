Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу высказал свое мнение о том, что он против запрета шенгенских виз для россиян.

"Говорили и о предложении, которое усилит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо строгости или ограничения", - пишет Сиярто.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например в туристических целях.

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