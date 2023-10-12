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Согласно выводам ДАСУ в отношении поставщика машин ДСНС открыли уголовное производство, гендиректор назвал это "уничтожением производителей"

12 октября, 2023 четверг
10:01
Криминал

Против Пожмашины, которая поставляла авто для ДСНС, возбудили дело за излишнюю прибыль. Следователям разрешили осмотреть вещи и документы предприятия

Соответствующий документ опубликовал генеральный директор компании "Пожмашина" Олег Аверьянов .

Он обнародовал судебное постановление, согласно которому судья разрешил следователям ДБР осмотреть вещи и документы предприятия.

"Перед Вами постановление о возбуждении уголовного дела по факту составления акта ДАСУ, согласно которому прибыль, полученная компанией от производства, и поставка пожарных машин для нужд ДСНС Украины, согласно акту считается убытком для государства. То есть украинские производители не имеют права получать прибыль от своих предприятий в Украине. Что дальше? Закрывать заводы и уезжать из страны, потому что здесь никому не нужны промышленники?" – написал Аверьянов.

Дело ведут по ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". По статье предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

На фото: документ

Фото: Олег Аверьянов

Что предшествовало

В конце июня Госаудитслужба проверила контракты Минобороны и заявила о нарушении в них на 2,5 млрд грн. По мнению службы, украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством. ДАСУ требовала вернуть эти деньги.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников поддерживал производителей оружия и заявлял , что норма этого постановления о запрете на прибыль противоречит Гражданскому и Хозяйственному кодексам и ряду других законодательных актов.

КБ "Луч" является разработчиком и производителем противотанковых комплексов и ракет к ним. Речь идет о ракетных комплексах "Стугна" и "Корсар", РЗСО "Ольха" и уже знаменитом противокорабельном комплексе "Нептун", также САУ "Богдана". Именно это предприятие в Киеве одним из первых пытались уничтожить российские агрессоры еще в середине марта 2022 года. Однако оборудование, запас запчастей и ракет удалось успешно эвакуировать.

19 сентября госпредприятие обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы, усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы.

Государственная аудиторская служба 29 сентября снова пришла с проверками в государственное предприятие КБ "Луч", которое выпускает важное для ВСУ вооружение. Компания обратилась к правительству с просьбой ввести мораторий на проведение проверок.

11 октября глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева рассказала , что они не имеют права требовать возврата средств от оборонных предприятий, нарушивших условия государственных контрактов, а только дают рекомендации по устранению недостатков.

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