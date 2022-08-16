"Согласно уставу ООН": Путин нашел новое оправдание войны против Украины
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ начала полномасштабное вторжение в Украину руководствуясь уставом ООН
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Путина, решение о начале войны против Украины, которую он называет "специальной военной операцией", было принято "в полном соответствии с уставом ООН".
"Цель этой операции определен ясно и четко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", - сказал Путин.
В затягивании войны РФ против Украины он обвинил США.
"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. Соединенные Штаты для удержания своей гегемонии в мире приготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", накачивали и продолжают накачивать киевский "режим" вооружениями. числе и тяжелыми", - рассказал Путин на конференции по международной безопасности в Москве.
- 8 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал причиной войны России против Украины ответом на "русофобскую политику коллективного Запада".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.08
Покупка 39.08Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное