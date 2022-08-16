Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, решение о начале войны против Украины, которую он называет "специальной военной операцией", было принято "в полном соответствии с уставом ООН".

"Цель этой операции определен ясно и четко - это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", - сказал Путин.

В затягивании войны РФ против Украины он обвинил США.

"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. Соединенные Штаты для удержания своей гегемонии в мире приготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", накачивали и продолжают накачивать киевский "режим" вооружениями. числе и тяжелыми", - рассказал Путин на конференции по международной безопасности в Москве.

8 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал причиной войны России против Украины ответом на "русофобскую политику коллективного Запада".

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