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Главная война с Россией Согласно оценкам, убитых в Изюме не менее тысячи, - глава РВА
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Согласно оценкам, убитых в Изюме не менее тысячи, - глава РВА

17 сентября, 2022 суббота
10:47
война с Россией

Спасатели говорят, что убийства россиянами украинцев в Изюме Харьковской области в три раза масштабнее, чем в Киевской области

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский.

"В Изюме ужасная картина, она повторяет Бучу, Ирпень, которые нужно умножить на три. Так говорят работники ГСЧС. Я надеюсь, что больше мы не найдем массовых захоронений. Предварительно сейчас найдено 400 могил. В одной могиле находим по несколько тел, в том числе и детей", - рассказал он.

По словам Маселского, среди жертв гражданские и военные с признаками пыток – с веревками на шее и переломанными конечностями.

"Враг расстреливал людей, которые были заживо похоронены в подвалах. Жители пережили, пожалуй, самые тяжелые в своей жизни 5-6 месяцев оккупации без электричества, без водоснабжения, без тепла с марта, без нормального питания, без медицинского обслуживания. Это было выживание", – отметил глава РВА.

Он отметил, что самые распространенные места убийств россиянами – это подвалы.

"Оккупанты убивали людей, издевались над ними и подвергали пыткам. Люди там находились друг на друге, они были вынуждены даже спать стоя. Они хотели, чтобы люди перешли на их сторону. Мы расцениваем, что погибших по Изюму не менее тысячи человек", - подытожил Маселский.

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Харковщина
Изюм
деоккупация Украины
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