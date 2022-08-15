Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.

СБУ сообщила о подозрении "председателю временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области" и

"главе отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганщины.

Известно, что гауляйтер в Купянском районе добровольно перешел на сторону врага в начале полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины.

"Получив фейковую должность он начал активно налаживать работу и призвал своих подчиненных сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.

Чиновница с Луганщины до назначения имела опыт в сфере управления АПК, должность получила в обмен на лояльность.





3 августа Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасчины.

15 августа СБУ сообщила о задержании работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесчины.

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