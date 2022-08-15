Согласились на сотрудничество с врагом: СБУ сообщила о подозрении гауляйтерам с Харьковщины и Луганщины
СБУ сообщила о подозрении еще двум "высоким должностным лицам" оккупационных властей РФ на временно захваченных территориях Востока Украины
Об этом сообщили в telegram Службы безопасности Украины.
СБУ сообщила о подозрении "председателю временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области" и
"главе отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР", незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганщины.
Известно, что гауляйтер в Купянском районе добровольно перешел на сторону врага в начале полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины.
"Получив фейковую должность он начал активно налаживать работу и призвал своих подчиненных сотрудничать с оккупантами", - говорится в сообщении.
Чиновница с Луганщины до назначения имела опыт в сфере управления АПК, должность получила в обмен на лояльность.
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