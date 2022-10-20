Согласие на вступление Швеции в НАТО дали 28 стран-членов из 30

Об этом сообщил пресс-офицер НАТО Матиас Айхенлауб в своем twitter .

Выступая перед СМИ после переговоров с новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Столтенберг отметил, что союзники будут действовать, если Швеция или Финляндия окажутся под любым давлением.

"Процесс вступления Швеции и Финляндии был самым быстрым в современной истории НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

В июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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