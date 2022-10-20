Согласие на вступление Швеции в НАТО дали 28 стран-членов из 30
За вступление Швеции в альянс проголосовали 28 стран-членов из 30. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это самым быстрым вступлением за всю современную историю Альянса
Об этом сообщил пресс-офицер НАТО Матиас Айхенлауб в своем twitter .
Выступая перед СМИ после переговоров с новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Столтенберг отметил, что союзники будут действовать, если Швеция или Финляндия окажутся под любым давлением.
"Процесс вступления Швеции и Финляндии был самым быстрым в современной истории НАТО", - сказал Йенс Столтенберг.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- В июле Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
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