Соглашения на боеприпасы, ракеты и гаубицы: польская фирма Alfa по разным контрактам задолжала Минобороны поставок более чем на 3,5 млрд грн, - УП

Об этом говорится в материале УП.

Отмечается, что 11 апреля 2022 года Минобороны заключило большой контракт на поставку 20 тысяч баллистических шлемов, 20 тысяч бронежилетов и 40 тысяч бронеплит к ним. Сумма сделки составила 24,5 миллиона евро со 100-процентной предоплатой.

В начале 2023 года польская фирма Alfa по разным контрактам имела задолженности перед МОУ на более чем 3,5 млрд грн. Она поставила бронежилеты и плиты со срывом сроков. А вот из привезенных ею 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч не приняли на баланс ВСУ.

Несмотря на факты срыва поставок, 25 октября 2022 года Минобороны снова заказывает у Alfa еще 20 тысяч шлемов и 50 тысяч бронежилетов на сумму почти 50 миллионов евро. В этот раз обошлось без предоплаты. Вместо этого шлемы так и не приехали в Украину, а половина поставленных бронежилетов не прошла баллистических испытаний.

В УП добавляют, что контракты с Alfa в украинских судах Минобороны не оспаривают, потому что это иностранная компания. Такие дела должны рассматриваться в международном арбитраже и подаваться через представительство Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате.

В то же время, их деятельность не публикуется, как и судебный реестр. Даже несмотря на это, УП стало известно всего о не менее семи соглашениях, которые МОУ заключило напрямую с Alfa. Часть из них уже обжалуется в упомянутом арбитраже.

Следует отметить, что соглашения подписывались пакетами, когда у Минобороны были "дни Альфы".

Первый "день Alfa" в Минобороны

Первый такой день прошел 22 апреля 2022 года. Тогда с фирмой Alfa заключили три соглашения о поставках нескольких самоходных гаубиц "Гвоздика", 122-мм боеприпасов к гаубице Д-30 и 122-мм ракет в "Град" на сумму около 3,3 млрд грн (около 64,4 млн евро) . По каждой из них польская компания получила по 50% аванса.

УП добавляет, что из законтрактованного оружия припасов к Д-30 с большим опозданием приехала лишь десятая часть, ракет в "Град" - треть, а "Гвоздики", хоть и приехали все, но в неподходящем техническом состоянии. Минобороны сейчас пытается выбить из поставщика компенсацию.

По состоянию на начало 2023 года по трем апрельским соглашениям 2022 года Alfa имела около 1,7 млрд грн дебиторской задолженности перед МО. 27 апреля 2022 года Минобороны заключило еще три контракта с государственным специмпортером оружия – фирмой "Прогресс", которая должна была поставлять схожие виды боеприпасов, что и польская фирма.

Сумма трех сделок с госкомпанией достигала более 17 млрд грн. По данным УП, болгарские выстрелы к Д-30, Д-20 и реактивные снаряды для "Градов" "Прогресс" должен был покупать через ту же польскую фирму Alfa. Соглашения с поляками в "Прогресс" курировал заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк - известный по скандальному обыску по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов, в ходе которого у Миронюка обнаружили миллионы разной валюты в диване.

За 5 дней польская компания получила разных контрактов от Украины почти на 21 миллиард гривен. Те же снаряды от тех же производителей в прямых сделках Alfa и в контрактах "Прогресса" отличались в цене на десятки процентов. Например, польская фирма должна была поставлять 122-мм выстрелы с полным зарядом до гаубиц Д-30/2С1 по 760 евро, а "Прогресс" такие же выстрелы – по 1195 евро. 435 евро или плюс 57% на одном снаряде, законтрактованном у той же фирмы с разницей в пять дней.

Неудивительно, что этот контракт для "Прогресса" польский подрядчик выполнял гораздо эффективнее, чем собственный на поставку таких же снарядов, но на 57% дешевле: контракт "Alfa" выполнен был на 10%, а вот "Прогресс" с задержками, но близко 80% поставки сделал.

Даже несмотря на такую вопиющую накрутку именно по этому соглашению государственный специалист импортер на начало 2023 года имел более 200 миллионов гривен задолженности перед Минобороны.

Второй "день Alfa" в Минобороны

В конце мая 2022 года польская Alfa должна была завершить поставки снарядов по апрельским контрактам, однако даже не приблизилась к этой цели. Так что поставщик договорился о продлении сроков поставок до июля того же года.

Однако 13 июня, зная о том, что фирма срывает предварительные контракты, Минобороны решило предоставить компании Alfa еще несколько миллиардов гривен армейских денег. В тот день было заключено еще три контракта на сумму около 2,6 млрд грн. Половину этой суммы компания снова получила в качестве предоплаты.

Все три соглашения были предположительно подписаны со стороны МОУ руководителем департамента военно-технической политики Шостаком, которого неделю спустя снимут с должности. В этот раз контракты предусматривали поставку: 120-мм мин (более 11 млн евро аванса), 152-мм выстрелы для гаубицы "Гиацинт" (18 млн евро аванса) и 152-мм выстрелы в САУ "Дана" (13 млн евро предоплаты).

Все три контракта были сорваны. Выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили менее 1% от контракта; выстрелов к "Дане" не поставили вообще. Теперь МОУ пытается вернуть 27 млн евро предоплаты и взыскать еще почти 13 млн евро штрафов за сорванные поставки.

Даже если это удастся, то неизменным останется ужасный факт: украинская армия год не получала критически важное вооружение и не могла законтрактовать его в другом месте, потому что поставщик вывел деньги из страны.

Что известно о фирме Alfa

Как следует из выписок из польских реестров, Alfa была основана как общество с ограниченной ответственностью еще в 2005 году. Единственное заметное упоминание об этой фирме датируется 2015 годом, когда ее директор Петр Сапежинский в интервью влиятельному польскому изданию "Polityka" рассказывал, как его компания выиграет тендеры на утилизацию списанных кораблей военно-морских сил Польши.

В целом фирма занимается торговлей разного рода продукцией, в том числе военной. В 2020 году компания показала 1,23 млн злотых (чуть больше 300 тысяч евро) прибыли, в 2021-м Alfa заработала 7,4 млн злотых (около 1,8 млн евро).

После подписания контрактов на сотни миллионов в Украине, Alfa до сих пор не предоставила финансовую отчетность за 2022 год. Напротив, за первое полугодие 2023 года фирма уже 4 раза меняла данные о себе в реестрах, что может быть способом оттянуть представление отчетности.

Скандал с закупками для военных

Еще зимой информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога.

Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности. После этого, 8 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности, будет введен механизм общественного контроля.

А впоследствии Резников сообщил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ еще в прошлом году.

В июле члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая сообщила , что по ее информации, вместо внесения изменений в постановление №335 Кабмин планирует признать его утратившим силу. А это чревато полной блокировкой всех закупок для Минобороны - от оружия до продовольствия.