Так считают аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что соглашение посредством Лукашенко, в частности, лишает Пригожина контроля над группой Вагнера в обмен на снятие уголовных обвинений в восстании и государственной измене.

"Если соглашение будет выполнено, как это было сформулировано Песковым, определенная часть группы Вагнера будет подчинена Минобороны России, как давно хотел министр обороны Шойгу. Однако непонятно, как Кремль определит персонал ППК "Вагнер" как не участвовавший в восстании. заявлении Пескова не уточняется судьба сотрудников ПИК, участвовавших в мятеже, кроме получения помилования", - отмечают в ISW.

Какой сценарий для вагнеровцев предлагает Песков и Кремль

Спикер Кремля Дмитрий Песков объявил, что российские власти закроют уголовное дело против Пригожина, который поедет в Беларусь, поблагодарил Лукашенко за его роль в посредничестве в заключении соглашения с "высшей целью – избежать кровопролития".

Как отмечают в ISW, наемники могут подписать контракты с МО на индивидуальной основе; демобилизоваться в России (вероятно, опасный способ действий для внутренней безопасности Кремля), уехать в Беларусь или развернуться за границей для поддержки предыдущих основных операций Вагнера в Африке или на Ближнем Востоке.

Непонятно, охотно ли войска Вагнера будут сотрудничать в своей интеграции в МО России, охотно ли российские вооруженные силы будут служить вместе с персоналом группы Вагнера в будущем. Позиция Путина по Шойгу и Герасимова пока остается непонятной, и Песков уточнил, что любые кадровые перестановки являются исключительно прерогативой Путина и "вряд ли" обсуждались в ходе переговоров.

Восстание Пригожина обнаружило серьезные слабые места в Кремле

Сейчас Кремль сталкивается с глубоко нестабильным равновесием. Договор, достигнутый Лукашенко, является краткосрочным решением, а не долгосрочным решением, а восстание Пригожина выявило серьезные слабые места в Кремле и российском МО.

Предположение о том, что восстание Пригожина, ответ Кремля и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем, в ISW называют абсурдными.

"Кадры с Путиным, который выступает на национальном телевидении с призывом прекратить вооруженное восстание и предупреждает о повторении революции 1917 года, а затем нуждается в посредничестве иностранного лидера для решения восстания, будет иметь длительное влияние. Восстание проявило слабость российских сил безопасности и продемонстрировало неспособность Путина силы для отражения внутренней угрозы и еще больше ослабили его монополию на силу", - отмечают аналитики Института изучения войны.

В отчете отмечают: бунт Пригожина продемонстрировал, что российским войскам не хватает резервов во многих тыловых районах, и почти наверняка ухудшит моральный дух российских военных в Украине, что украинские войска могут использоваться для корректировки попыток прорыва российской обороны.