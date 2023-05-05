Об этом пишет Reuters .

Соглашение, заключенное на 12 лет, предусматривает поставки урана на девять реакторов, находящихся под контролем Украины, с возможностью поставки на шесть захваченных россиянами реакторов на оккупированной части Запорожской области.

Агентство пишет, что для обеих сторон сделка достаточно рискованная. Для Cameco это финансовые риски. Для Украины – зависимость от одного поставщика оставляет мало альтернатив для поддержки энергоснабжения.

Для Cameco наибольший риск заключается в том, что Украине, чьи энергосистемы и теплогенераторы стали военными целями после начала вторжения вторжения РФ, может потребоваться меньше урана, если Россия захватит или повредит больше реакторов.

"Мы хорошо осведомлены и заранее сообщаем о годовых объемах, которые требуются по контракту, что дает нам гибкость для корректировки наших планов, в том числе по производству, если этого потребуют обстоятельства", - заявила представитель Cameco Вероника Бейкер.

До полномасштабного вторжения Украина покупала топливо для реакторов в России.