Соглашение с канадской Cameco о поставках урана для украинских АЭС является рискованным для обеих сторон, – Reuters
Соглашение с Cameco о поставках урана для украинских атомных электростанций является рискованным для обеих сторон. Для канадской компании это, прежде всего, финансовые риски
Об этом пишет Reuters .
Соглашение, заключенное на 12 лет, предусматривает поставки урана на девять реакторов, находящихся под контролем Украины, с возможностью поставки на шесть захваченных россиянами реакторов на оккупированной части Запорожской области.
Агентство пишет, что для обеих сторон сделка достаточно рискованная. Для Cameco это финансовые риски. Для Украины – зависимость от одного поставщика оставляет мало альтернатив для поддержки энергоснабжения.
Для Cameco наибольший риск заключается в том, что Украине, чьи энергосистемы и теплогенераторы стали военными целями после начала вторжения вторжения РФ, может потребоваться меньше урана, если Россия захватит или повредит больше реакторов.
"Мы хорошо осведомлены и заранее сообщаем о годовых объемах, которые требуются по контракту, что дает нам гибкость для корректировки наших планов, в том числе по производству, если этого потребуют обстоятельства", - заявила представитель Cameco Вероника Бейкер.
До полномасштабного вторжения Украина покупала топливо для реакторов в России.
- 12 апреля Энергоатом подписал с канадской компанией Сameco соглашение, которое позволит реализовать программу по использованию урана при производстве ядерного топлива для украинских АЭС.
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