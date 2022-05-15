Соглашение с Беларусью о перевозке военных грузов через порты Латвии разорвано

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Министерства сообщения страны.

Кроме того, Латвия пересмотрит двусторонние отношения с Россией и Беларусью.

"Соглашение о прямой перевозке грузов военного назначения железнодорожным транспортом из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики по решению правительства было принято 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз. Латвия вступила в ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 г. стала членом НАТО.

В этой связи Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью соответствует этим правилам. Также госуправление Латвии в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте войны России в Украине", – говорится в сообщении.

13 мая на внеочередном заседании Рижской думы 39 депутатов проголосовали за демонтаж советского памятника в парке Победы, за который Россия угрожала Латвии.

12 мая сейм Латвии разрешил снести советский памятник в парке Победы в Риге.

Власти Латвии запретили въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову и ряду артистов.

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