Об этом заявил анонимный чиновник Белого дома, пишет Bloomberg.

Так, он сообщил, что любая дополнительная военная помощь должна будет пройти через конгресс как дополнительную меру, на которую не будет распространяться предусмотренный соглашением лимит федеральных расходов.

"Не думаю", - сказала директор из бюджета Администрации президента США Шеланда Янг, когда ее спросили, не ожидает ли она, что соглашение как-то повлияет на способность администрации получить большее финансирование для Украины.

Это заявление будет "приятной новостью" для президента Украины Владимира Зеленского и союзников США в Европе на фоне опасений, что долговая борьба в США может замедлить или остановить поток оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи для украинских сил. Компромиссная мера, которая сейчас проходит через конгресс, увеличит расходы на оборону на 3,3%.

Может ли Белый дом обратиться в конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины и когда это произойдет, еще не решено. В декабре президент Джо Байден подписал пакет помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов как часть законопроекта о расходах на конец года. Официальные лица заявили, что достаточные средства должны быть доступны до конца финансового года в сентябре.

По данным Государственного департамента США, с начала российского вторжения в феврале 2022 года страна предоставила помощь в области безопасности на 36,9 млрд долларов.