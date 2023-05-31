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Соглашение по предотвращению дефолта в США не ограничит способность помогать Украине, - Белый дом

31 мая, 2023 среда
09:34
Экономика Белый дом

Двухпартийное соглашение по предотвращению дефолта не ограничит способность администрации президента США Джо Байдена оказывать Украине дополнительную помощь

Об этом заявил анонимный чиновник Белого дома, пишет Bloomberg.

Так, он сообщил, что любая дополнительная военная помощь должна будет пройти через конгресс как дополнительную меру, на которую не будет распространяться предусмотренный соглашением лимит федеральных расходов.

"Не думаю", - сказала директор из бюджета Администрации президента США Шеланда Янг, когда ее спросили, не ожидает ли она, что соглашение как-то повлияет на способность администрации получить большее финансирование для Украины.

Это заявление будет "приятной новостью" для президента Украины Владимира Зеленского и союзников США в Европе на фоне опасений, что долговая борьба в США может замедлить или остановить поток оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи для украинских сил. Компромиссная мера, которая сейчас проходит через конгресс, увеличит расходы на оборону на 3,3%.

Может ли Белый дом обратиться в конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины и когда это произойдет, еще не решено. В декабре президент Джо Байден подписал пакет помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов как часть законопроекта о расходах на конец года. Официальные лица заявили, что достаточные средства должны быть доступны до конца финансового года в сентябре.

По данным Государственного департамента США, с начала российского вторжения в феврале 2022 года страна предоставила помощь в области безопасности на 36,9 млрд долларов.

  • В начале мая стало известно, что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне. Министр финансов США заявила , что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
  • Впоследствии министр финансов Джанет Йеллен заявила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита государственного долга США, а вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы отодвинуть эту дату до 15 июня, очень низка.
  • Уже 23 мая Джо Байден по итогам переговоров с Кевином Маккарти заявил, что вопрос дефолта в США больше не актуален .
  • А 28 мая президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с конгрессом о повышении лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.
  • 30 мая американская валюта подешевела по отношению к основным валютам после того, как соглашение по потолку долга США повысило склонность к риску. Однако соглашение предстоит еще пройти тернистый путь через конгресс.
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