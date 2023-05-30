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Соглашение по госдолгу США: курс доллара дешевеет к основным валютам

30 мая, 2023 вторник
09:27
Экономика доллар

30 мая американская валюта подешевела по отношению к основным валютам после того, как соглашение по потолку долга США повысило склонность к риску. Однако соглашение должно еще пройти тернистый путь через конгресс

Об этом сообщает Reuters.

Индекс доллара, измеряющий курс валюты США к шести основным валютам, снизился на 0,125% до 104,17. Индекс должен завершить месяц с приростом 2,5%.

Группа крайне правых законодателей-республиканцев заявила в понедельник, что они будут выступать против соглашения по повышению потолка долга США на 31,4 триллиона долларов. Оппозиция отмечает препятствия, с которыми столкнутся президент-демократ Джо Байден и высокопоставленный чиновник в Конгрессе Кевин Маккарти, чтобы провести пакет через Палату представителей, контролируемую республиканцами, и Сенат, контролируемый демократами, до того, как будет достигнут потолок, вероятно, к следующему.

"Это как бы две политические партии в США заставляли другую сторону капитулировать", – сказал Марк Чендлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.

В то же время высший потолок долга и некоторое сокращение расходов в бюджете на 24 финансовый год - это золотая середина, добавил он.

Законопроект на 99 страницах приостановит ограничение долга до 1 января 2025, что позволит законодателям отложить рискованный вопрос до президентских выборов в ноябре 2024 года. Это также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в пятницу, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок долга до 5 июня. Ранее она заявляла, что дефолт может произойти 1 июня. Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia, сказала, что неопределенность по поводу дефолта правительства США, вероятно, сохранится до тех пор, пока Конгресс не примет соглашение как закон.

"Помимо любой волатильности, вызванной проблемами потолка долга, ожидания повышения ставок ФРС, вероятно, будут поддерживать спрос на доллар в ближайшем будущем", - отметила она.

Евро вырос на 0,09% до 1,0715 доллара, в то время как фунт стерлингов торговался на уровне 1,2365 доллара, что на 0,11% выше. Иена укрепилась на 0,28% до 140,06 за доллар, достигнув в понедельник шестимесячного минимума 140,91 за доллар.

  • Президент США Джо Байден достиг принципиальной договоренности с конгрессом по повышению лимита госдолга, что позволит стране нивелировать угрозу дефолта.
Мир
США
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