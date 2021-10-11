Соглашение об "открытом небе" с ЕС повысит конкуренцию авиакомпаний на украинском рынке, - эксперт
Эксперт по авиации Богдан Долинце считает, что подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским союзом повлияет на повышение конкуренции среди авиакомпаний на рынке Украины
Об этом Долинце сообщил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Соглашение об "открытом небе" с Европейским союзом делится на 2 части. Первая - политическая, которая предусматривает начало процесса внедрения европейского законодательства, ведь с момента подписания соглашения начнется отсчет и Украина будет обязана в течение определенного периода, ок. 5-10 лет, внедрить все процедуры и изменить законодательство в соответствии с европейскими нормами и правилами, и не противоречить ему. Вторая часть, когда большая часть правил и процедур будет внедрена, станет возможной работа украинских компаний в ЕС без получения дополнительных разрешений ", - отметил эксперт.
Он также отметил, что Украина в плане законодательства уже выполнила часть "домашнего задания" для успешного подписания соглашения об "открытом небе" с ЕС. Это касается приведения к европейскому правил проведения сертификации авиационного персонала, а также сертификации аэропортов.
"Если мы говорим о появлении на внутреннем рынке европейской компании, это приведет к повышению конкуренции, а в долгосрочной перспективе к тому, что некоторые украинские компании не выдержат конкуренции и могут уйти с рынка. Уменьшение количества авиаперевозчиков повлияет на повышение цены: если в направлении работает 3 и более компании, устанавливается наименьшая рыночная цена, если менее 2 перевозчика и меньше - цены растут. Относительно перелетов из Украины, по некоторым направлениям будут сняты ограничения, соответственно возрастет конкуренция среди авиаперевозчиков, что повлияет на снижение стоимости билетов ", - сообщил Долинце.
- Напомним, соглашение об "открытом небе" будет подписано 12 октября во время саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве.
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