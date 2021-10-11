Соглашение об "открытом небе" подпишут на саммите Украина-ЕС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .



"На саммите будут подписаны три соглашения. Первое - соглашение об общем авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", - цитирует агентство слова высокопоставленного чиновника ЕС.



По его словам, соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний, увеличит количество путешествующих и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.



По информации агентства, будут подписаны еще два соглашения: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Creative Europe.

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