Соглашение об "открытом небе" подпишут на саммите Украина-ЕС
Соглашение об "открытом небе" будет подписано 12 октября во время саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"На саммите будут подписаны три соглашения. Первое - соглашение об общем авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", - цитирует агентство слова высокопоставленного чиновника ЕС.
По его словам, соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний, увеличит количество путешествующих и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.
По информации агентства, будут подписаны еще два соглашения: об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программой Creative Europe.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное