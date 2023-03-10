"Соглашайтесь, иначе боя не будет", - Фьюри поставил Усику жесткий ультиматум

Об этом сообщает "Трибуна".

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден... Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, иначе боя не будет. Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать один процент от тридцати. Если вы не согласитесь - хорошо, сразитесь с Дюбуа за несколько млн долларов.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).