"Соглашайтесь, иначе боя не будет", - Фьюри поставил Усику жесткий ультиматум
Британец Тайсон Фьюри сделал новое предложение Александру Усику по поводу их супербоя в супер тяжелом весе
Об этом сообщает "Трибуна".
"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден... Но с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, иначе боя не будет. Но за каждый день, начиная с сегодняшнего, когда вы задерживаетесь и возитесь, я собираюсь отнимать один процент от тридцати. Если вы не согласитесь - хорошо, сразитесь с Дюбуа за несколько млн долларов.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
- 8 марта промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если Фьюри не удастся договориться с Усиком до конца недели, то поединок не состоится.
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