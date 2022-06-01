"Соглашаясь на продолжение войны, украинские власти позволяют убивать собственное население": немецкий аналитик распространяет тезисы российской пропаганды
Аналитик Харли Шлангер в англоязычном информационном пространстве продвигает нарратив, что якобы украинские власти позволили США и НАТО убивать украинцев
Такой нарратив является фейком, сообщают в Центре противодействия дезинформации.
"Информация прозвучала 31.05 в эфире иранского международного телеканала PressTV, где Шлангер вместе с политическим обозревателем Ф.Вейром продвигали тезисы РФ о том, что якобы санкции против России приведут к уничтожению всех западных стран", - отметили в сообщении.
В Центре добавляют, что когда речь зашла о снабжении союзниками оружия Украине, немецкий аналитик заключил, мол, соглашаясь на продолжение войны, украинская власть позволяет убивать собственное население
"Участники эфира неоднократно отмечали, что Украине нужно договариваться с кремлем, поскольку сейчас две страны уверены в своей победе. Эти заявления - манипуляция! Украина защищает собственную территориальную целостность и независимость, а лояльные Путину западные эксперты, учитывая поражения армии России на фронте, пытаются принудить Украину к переговорам на выгодных для кремля условиях", – говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты заявили о намерении провести "международный трибунал", который будет судить Турчинова, Порошенко и Зеленского.
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