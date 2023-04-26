Они дотла сжигают наши города, разрушают и порочат святыни, без малейшего сожаления убивают и калечат невинных, безоружных беззащитных. Мы оказываем и оказываем упорное сопротивление, пытаясь отстоять хотя бы клочок родной земли, спасти хотя бы одну семью, защитить хотя бы один храм. Иногда нам удаётся дать им отпор, и тогда враг, хищно огрызаясь, возвращается на свои болота. Но силы слишком неравны, и мы снова вынуждены отходить на запад, вслед за закрывающим глаза солнцем, не в состоянии видеть разрушение, изуродованные тела воинов и их женщин и детей, отходить в леса и горы, в подземные церкви и схроны, в эмиграцию и рассеяние. Однако, когда проходит период кровавого безвременья, мы возвращаемся. Восстанавливаем столицу. Восстанавливаем язык. Возрождаем народ. Именно тогда, когда мы уже собираемся зажить беззаботной жизнью свободных земледельцев и гостеприимных хозяев, тьма снова разевает пасть. С пронзительным свистом летают российские ракеты. Едут российские танки, расстреливая ребятишек, решивших голыми руками загородить им путь. Маршируют колонны вышколенных русских убийц, опытных палачей и головорезов.

И мы снова беремся за оружие. Врагов так много, что нам постоянно не хватает боеприпасов. Разбитые ящики из-под патронов и снарядов лежат на обочине. Чего стоит этот обгоревший, разбитый деревянный хлам? Кто вспомнит наши имена? Будет ли когда-нибудь окончательный бой и удастся ли нам победить орду? Если бы можно было заглянуть в будущее время, хотя бы через год, и узнать правду...

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Врагов так много, что нам постоянно не хватает боеприпасов. Разбитые ящики из-под патронов и снарядов лежат на обочине. Чего стоит этот обгоревший, разбитый деревянный хлам? Кто вспомнит наши имена? Будет ли когда-нибудь окончательный бой и удастся ли нам победить орду? Если бы можно было заглянуть в будущее время, хотя бы через год, и узнать правду...

Думаю об этом, стоя в храме, который является молчаливым свидетелем и участником бесконечной войны со злом, в Софийском соборе среди удивительно высоких фигур на фресках, читая на их просветленных ликах любовь и сострадание, желание спасти и защитить каждого из нас, жителей вечного города князей и гетманов. Они помнят о том, что было за прошедшую тысячу лет. Они знают, что будет здесь в следующем тысячелетии. Посреди собора Тарас Компаниченко и "Хорея Казацкая" поют песню на слова Василия Стуса, а мне вспоминается одно его вещее стихотворение: "Мы еще вернемся, обязательно вернемся, хоть ногами вперед, но: не мертвые, но: не побежденные, но: бессмертные". Тарас в военной форме, вот, очередное воплощение украинского архетипа, воина-певца, именно такой вид мог выглядеть и такой могла быть манера пения у того казака, который ехал за Дунай, сказав "прощай" любимой девушке. Если не погибну, то вернусь...

А дальше стоят иконы. Это открытие необычной, по-своему драматической выставки "Софийский деисис" ("деисис" в переводе с греческого означает "моление"). Супруги, Александр Клименко и София Атлантова, рисовали их на ящиках из-под боеприпасов, найденных в Бородянке после отступления орды. Выставка посвящена погибшим бойцам из 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны Киевской области. Дерево порой поврежденное и обгорелое, такое дерево говорит и говорит немало. С первого же взгляда становится ясно, что это настоящие иконы. Перед ними хочется встать на колени и молиться – за упокой наших погибших ребят, чьи имена сейчас выразительно проказывает Клименко, а его жена сразу же выцарапывает их, как граффити, на иконном фоне. Святой Дмитрий, моли Бога за Александра... Андрея... Николая... Константина...

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Услышав собственное имя, я невольно содрогаюсь. Это так, словно попасть на собственную годовщину. На выставке не очень много людей, вижу журналистов и фотографов, православного священника и монаха-доминиканца, а большинство здесь – это люди в военных униформах, которые пришли почтить память собратьев и для кого эти имена означают еще и неповторимые лица, голоса, судьбы, означают их вдов и осиротевших детей, напоминают конкретные бои и незабываемые, неотвратимые даты.

Эти тени, идущие и идущие одна за другой к иконам, откликаясь на призыв собственных имен, были людьми, которые полностью воплотили евангельскую заповедь любви, именно ею преодолев ненависть вооруженных до зубов врагов, ибо большей любви никто не имеет, как тот, кто душу кладет за друзей своих

Но вне этого, вне военных и фигур на тысячелетних фресках, вне иконных ликов (меня больше всего поражает отчетливо встревоженный архангел Михаил) снится едва уловимое, как золотистое марево, впечатление, видение, не знаю, что. Кажется, наша полупустая святая София действительно переполнена. Эти тени, идущие и идущие одна за другой к иконам, откликаясь на призыв собственных имен, были людьми, которые полностью воплотили евангельскую заповедь любви, именно ею преодолев ненависть вооруженных до зубов врагов, ибо большей любви никто не имеет, как тот, кто душу кладет за друзей своих. Они совершили священное совместное деяние, защитив Отечество и Город; и теперь вместе с ними в храме присутствуют также все убиения в течение тысячелетней войны воины, а рядом с ними стоят тысячи архангелов и десятки тысяч ангелов, херувимы и серафимы, шестикрылые, многоглазые, ожидая справедливого суда.

Хочется выразить самые искренние, теплые слова благодарности талантливым художникам, Александру Клименко и Софии Атлантовой, которые нашли убедительный и щемящий способ достойно почтить павших, символически превратив их подвиг в поистине сакральные произведения. Будем надеяться, что эти исключительные иконы будут еще долго стоять на хорах древней киевской святыни, защищая ликами святых и именами героев, которые звучат как особое моление, и сам храм, и украинскую столицу, и всю нашу Украину.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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