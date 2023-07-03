"Вот, например, есть депутат Кузьминых, "слуга народа", его 10 мая задержали за то, что он якобы взял взятку более полумиллиона гривен. Я напомню, это было на медицинских закупках. Знаете, какой ему залог назначили? 49 тысяч 600 гривен. У нас так же есть двое "слуг народа", которые убили людей в ДТП - им вообще ничего не назначили. Трухину, который "тихонько пойду в лес", который создал ДТП, был пьяный, подкупал следствие, скрывался от правосудия – у него так же был залог 49 тысяч 620 гривен. То есть мы видим. насколько предвзятое отношение”, – отметила София Федина.

"Сегодня в суде звучало очень много моментов, которые расходятся с законом. Несколько примеров - "подозреваемый" становился и "свидетелем", и "потерпевшим", в зависимости от страницы этого дела. Фигурант, который якобы не говорит н7и на украинском, ни на московском, вдруг начал писать докладные, жалобы и заявления на имя следователя, или ГБРовца, или судьи на чистом московском языке. Вдруг у нас появлялись стенограммы, датированные числом, которое на 5-7 дней опережало сами следственные действия, которые должны были происходить", - перечислила депутат.

"Адвокат Алексеева указывал конкретные страницы, конкретные абзацы, конкретные факты, судья не зафиксировал ничего и половину заседания. По моему личному впечатлению, просто дремал. Во время заседания было очень много охраны, а перед самым вынесением решения подъехал автозак. То есть, по сути с самого утра знали, какое будет решение. Что это имеет общего с правосудием как таковым?" – возмутилась Федина.

Она также отметила, что судебное заседание намеренно затягивалось, чтобы адвокаты не смогли внести залог сегодня: "специально тянулось это заседание, решение, перерывы, чтобы дотянуть до шести часов вечера, когда банки уже не работают и нет возможности сегодня внести залог. Уже было спланировано маски-шоу, которое будут показывать по "единому марафону", – подчеркивает Федына.

Она также сообщила, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.

"Я сказала и следователям, и работникам суда: сколько бы они ни служили режиму, оно все равно им вернется, и их собственным детям. Но то, что сегодня происходило, с правосудием не имеет абсолютно ничего общего", – говорит Федына.